Водитель такси Uber устроил «фаер-шоу» во дворах Челябинска

В Челябинске водитель такси Uber, предположительно, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, устроил «огненные» гонки, уходя от сотрудников частного охранного предприятия.

Он мчался по двору на полной скорости, при этом на переднем колесе отсутствовала покрышка, и он ехал на одном диске, который при соприкосновении с асфальтом вызвал настоящее «фаер-шоу».

Инцидент произошел второго мая около пяти часов утра. Находясь в месте дислокации по улице Проспект Победы, сотрудники одного из экипажей охранного предприятия «Витязь» стали свидетелями весьма необычного происшествия. По двору на полной скорости мчалось такси.

«Передние колесо автомобиля практически отсутствовало. Бойцы приняли решение блокировать подозрительное авто. Когда водитель такси осознал, что дорога перекрыта, он покинул салон машины и попытался убежать. Мужчину задержали и передали сотрудникам ДПС. Предположительно, водитель находился в состоянии сильного наркотического опьянения», - сообщила официальный сотрудник ЧОП Анастасия Пильникова.

Водитель был передан сотрудникам полиции.

Напомним, это далеко не первый инцидент, который произошел в Челябинске с участием такси Uber. Так, 27 апреля, в половине одиннадцатого вечера на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского водитель легкового автомобиля протаранил такси. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.