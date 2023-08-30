ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотниками по объектам в РФ (видео)

Ночью и утром 30 августа ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в ряде регионов России, в том числе Псковской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях. Пострадавших из-за атак нет.

Беспилотниками был атакован аэродром в Пскове. «Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников… По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется.», - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников. По информации ГУ МЧС по Псковской области, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. Глава региона опубликовал видео с места ЧП.

ВИДЕО: Telegram-канал губернатора Михаила Ведерникова

Жертв в результате атаки не было. Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов. Сегодня аэропорт Пскова работать не будет.

«Принято решение об отмене всех рейсов на 30 августа до выяснения характера возможного повреждения ВПП, - сообщил глава региона, но чуть позднее уточнил. - Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме».

ВИДЕО: Telegram-канал губернатора Михаила Ведерникова

Как сообщили в Росавиации, в аэропорту Псков все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме.

«Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменено шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два - авиакомпании "Икар"», - отметили в ведомстве.

В Калужской области один дрон уничтожен над территорией Сухиничского района, второй в Дзержинском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Сухиничском районе нарушено остекление одного жилого дома, в Дзержинском районе беспилотник попал пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», - сообщает Минобороны РФ.

Из-за падения беспилотника в Брянске загорелось административное здание, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. «Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - сообщил глава региона.

Утром силами ПВО Минобороны РФ была пресечена еще одна атака ВСУ. «Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано», - сообщил Александр Богомаз.

Около двух часов ночи 30 минут по московскому времени беспилотники был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.

«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает Росавиация, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский. Из них 11 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. Сейчас все аэропорты работают штатно.

Около четырех часов ночи по московскому времени украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области.;