В Копейске экипаж Росгвардии попал в ДТП на пути в дом ребенка

«Вы потерпевшая по уголовному делу»: жительницу Карталов развели на деньги лжеполицейские и лженалоговики

Жительница Карталов (Челябинская область) перечислила около ста тысяч рублей мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и налоговой службы.

Обратившись в полицию Карталинского района, 57-летняя местная жительница рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

«В ходе беседы звонивший сообщил женщине, что она проходит в качестве потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношении недобросовестных поставщиков биологически активных добавок, и ей положена компенсация, но для получения денег необходимо заплатить комиссию за перевод в размере 18 тысяч рублей. После того, как женщина доверилась неизвестному и совершила денежный перевод, ей на телефон вновь позвонили», - сообщили в региональном полицейском главке.

На этот раз неизвестный представился сотрудником налоговой службы и сообщил, что денежный перевод заблокирован, для его подтверждения необходимо заплатить НДС в размере 20-ти процентов от суммы компенсации. Женщина вновь совершила платеж. После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 108 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз напоминают: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников. Ни в коем случае не перечисляйте денежные средства за сомнительные покупки или услуги, не называйте неизвестным лицам данные своих банковских карт. Помните: если вам предлагают компенсировать стоимость каких-либо ранее приобретенных товаров и при этом вас просят перевести денежные средства – вы общаетесь с мошенниками. Немедленно прекратите разговор и сообщите об этом факте в полицию.