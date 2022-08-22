Вымогательница из Сатки опубликовала в сети интимные снимки молодой девушки

Полицейскими ОМВД России по Саткинскому району (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в социальной сети. Женщина под угрозой распространения фотографий требовала у местной жительницы денежные средства.

Девушка, которая стала жертвой вымогательницы, рассказала полицейским, что на связь с ней в социальной сети вышла незнакомка и под угрозой распространения откровенных фотографий потребовала перевести сумму в размере трех тысяч рублей. Она перевод не осуществила, после чего ее фото компрометирующего характера были разосланы ее друзьям и размещены на аккаунте заявительницы.

«Полицейским потерпевшая пояснила, что не знает, как снимки оказались у злоумышленницы, сама она отправляла фото молодому человеку больше двух лет назад, имя которого сейчас уже не помнит. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», - сообщили в региональном полицейском главке.

Будьте ответственными и предусмотрительными: перед тем, как поделиться фотографиями или видео со знакомыми, друзьями или товарищами, подумайте, а хотели бы вы, чтобы впоследствии это увидел кто-то еще – другие люди, дети, знакомые, родственники или коллеги? Помните - что все, что попало в интернет, там остается если не навсегда, то надолго.