Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста

Суд вынес приговор жителю Бредов (Челябинская область), который расстрелял игрока местной хоккейной команды «Колос» Николая Шарова.

По версии следствия, второго мая в местном баре «Перекресток» в нетрезвом виде осужденный повздорил с 26-летним местным жителем, после чего отправился домой за охотничьим ружьем и, вернувшись, выстрелил в свою жертву. Потерпевший скончался на месте, ему было 25 лет. Друзья погибшего объявили второе мая днем памяти товарища.

Виновнику злодеяния предстоит провести десять лет в исправительной колонии строгого режима.