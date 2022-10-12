12.10.2022
В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных
12.10.2022
Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста
12.10.2022
За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
12.10.2022
Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев
12.10.2022
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в сентябре
12.10.2022
В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу
Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста
К десяти годам колонии приговорен житель поселка Бреды за убийство местного спортсмена после ссоры в баре
06.10.2022
Магнитогорец помог убийце спрятать труп и остался на свободе
05.08.2022
По факту убийства 19-летней челябинки возбуждено уголовное дело
14.07.2022
Забил жертву лопатой и закопал: в Челябинске раскрыто убийство десятилетней давности
31.05.2022
Жительница Бакала, убившая пятилетнюю дочь, заключена под стражу
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022