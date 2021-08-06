Вынесен приговор челябинцу, напавшему с ножом на поклонника матери

Тракторозаводский суд Челябинска вынес приговор местному жителю, который бросился с кухонным ножом на сожителя своей матери. Мужчине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

“Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к матери, где у него произошел конфликт с ее сожителем. В ходе конфликта подсудимый вооружился кухонным ножом, которым нанес потерпевшему три удара в жизненно-важные органы, причинив последнему тяжкий вред здоровью”, - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ).

“На основании представленных государственным обвинителем доказательств, с учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года”, - пояснили в областной прокуратуре.