Вынесен приговор организаторам канала незаконной миграции, задержанным ФСБ

Вступил в силу приговор Тракторозаводского районного суда г. Челябинска, признавшего виновными трех россиян и двух иностранных граждан в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация незаконной миграции группой лиц» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

Виновные организовывали фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет в Челябинске, а также осуществляли изготовление и сбыт подложных трудовых договоров. К их услугам прибегали иностранные граждане, желающие оформить регистрацию по месту жительства без цели проживания в адресе и подложный трудовой договор для продления сроков своего пребывания в России.

Сотрудниками УФСБ установлено около 100 иностранных граждан, воспользовавшихся незаконной услугой.

Уголовное дело по материалам УФСБ расследовано следственным органом полицейского главка.

Суд приговорил участников группы к штрафу в размере от 150 000 рублей до 250 000 рублей. Кроме того, организатор приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок два года (условно) с испытательным сроком два года. В отношении иностранных граждан решается вопрос о выдворении их за пределы российского государства.