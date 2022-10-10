Вынесен приговор убийцам замдиректора национального парка «Зюраткуль»

Сегодня, десятого октября, Челябинский областной суд вынес приговор двум жителям Сатки, которые признаны виновными в убийстве заместителя директора национального парка «Зюраткуль». Оно было совершено в 2010 году.

Следствием и судом установлено, что в июле 2010 года после проведения экскурсии для группы туристов заместитель директора национального парка «Зюраткуль» остался ночевать на территории национального парка, затем пропал. После обращения его родственников следственными органами было возбуждено уголовное дело. Тогда установить местонахождение потерпевшего не представилось возможным.

«В мае 2012 года на глубине 47 метров пещеры естественного происхождения, расположенной вблизи поселка Алексеевка Саткинского района Челябинской области, был обнаружен труп неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти. Имеющими на тот момент экспертными возможностями идентифицировать личность обнаруженного трупа не представилось возможным», - сообщили в СКР по Челябинской области.

По обнаруженным останкам человека экспертами ФГКУ Судебно-экспертного центра СК России проведена генетическая экспертиза. По результатам экспертизы установлено, что останки человека, обнаруженного в 2012 году, принадлежат пропавшему в 2010 году потерпевшему.

«По данным следствия, осужденные занимались незаконной охотой на территории национального парка, потерпевший в силу должностных обязанностей пресекал подобные действия, в связи с чем между ними сложились неприязненные отношения. В ночь с 10 на 11 июля 2010 года осужденные, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили убийство потерпевшего, после чего один из них на своем автомобиле доставил потерпевшего к указанной ранее пещере и сбросил в нее его труп», - добавили в СКР по Челябинской области.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что один из осужденных в 2019 году убил жителя Сатки. Также установлено, что второй осужденный на глазах у малолетнего ребенка убил собаку.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей осужденным судом назначено наказание в виде 14 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.