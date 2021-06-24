Выполняла план продаж: в Магнитогорске будут судить директора компании, оказывающей услуги связи

В Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) направлено уголовное дело в отношении руководителя и сотрудника телекоммуникационной компании «Вымпелком», обвиняемых в совершении преступлений, статьями «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации» и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

По версии следствия обвиняемая, занимая должность директора офиса компании «Вымпелком», оказывающей услуги связи, в период с ноября 2020 по январь 2021 года в целях выполнения плана продаж, через программный модуль, который используется для оформления договоров на оказание услуг связи с клиентами, оформила без ведома пяти клиентов абонентские номера на их имя.

Кроме того, в преступление был втянут и специалист офиса.

«Аналогично он оформил абонентские номера на пятерых граждан, используя находящиеся в клиентской базе персональные данные. Также в период с сентября по декабрь 2020 года, данный сотрудник, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, без судебного решения и согласия абонентов получил детализации телефонных соединений, передав их неустановленному лицу, чем нарушил тайну переписки и телефонных переговоров», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд.