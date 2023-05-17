Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами

УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из Уральской транспортной прокуратуры уличили замначальника отдела контроля за оборотом товаров службы таможенного контроля в связях с контрабандистами.

Как сообщил собственный источник в силовых структурах региона, высокопоставленный таможенник, по предварительной информации, помогал контрабандистам выводить груз из-под таможенного контроля. Его задержали силовики при поддержке УФСБ России по Челябинской области в тот момент, когда контрабандисты пытались провести в регион контрафакт.

«Мы сейчас анализируем всю ситуацию и всю подробную информацию предоставим позже», - сказал старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Захаров.

Известно, что в отношении таможенника уже возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».