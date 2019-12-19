Юные «домушники» вывозили чужое добро на телеге
Происшествия
Сегодня, 10:25

В полицию города Южноуральска обратился местный житель, который сообщил, что из его строящегося дома исчезли все металлические изделия. Стражи порядка по «горячим» следам задержали квартет юных «домушников», в их числе оказался и житель Челябинска.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершили трое 16-летних жителей Южноуральска. Компанию им составил 18-летнию юноша из Челябинска.

«В течение месяца молодые люди неоднократно проникали на территорию строящегося дома потерпевшего, и на телеге вывозили уголки, ворота и другие металлические изделия, а затем их реализовывали. Полученные деньги тратили на свои нужды. В настоящее время похищенное имущество граждан частично изъято и возвращено», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Парням грозит до шести лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде.

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