Южноуральца осудили за попытку дать деньги полицейским при задержании с наркотиками

В Челябинске Металлургический районный суд вынес приговор жителю Сосновского района, который при задержании с наркотиками пытался дать 200 тысяч рублей сотрудникам полиции. Мужчину приговорили к условному сроку, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«В суде установлено, что подсудимый в марте 2021 года в Каштакском бору Челябинска приобрел наркотические средства для личного употребления, однако при попытке скрыться с места совершения преступления был замечен сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску, при виде которых выбросил наркотик», - рассказала обстоятельства преступления Наталья Мамаева.

Мужчину задержали. Он стал предлагать полицейским взятку в 200 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.

Суд признал южноуральца виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и приготовлении к даче взятки в крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ). Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.