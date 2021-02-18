Челябинец пойдет под суд по обвинению в расправе над шумным соседом

Южноуральца отправили в колонию за ДТП, в котором погиб пассажир

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Южноуральца отправили в колонию за ДТП, в котором погиб пассажир

В Увельском районе (Челябинская область) вынесли приговор 41-летнему водителю, который в пьяном состоянии устроил ДТП. В аварии погиб его пассажир, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд установил, что в июле прошлого года мужчина сел за руль автомобиля «Лифан» будучи в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге село Рождественка – село Дуванкуль он, не справившись с управлением, направил машину в кювет. После чего авто опрокинулось на крышу.

«В результате случившегося дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля погиб на месте происшествия», - рассказала Мамаева.

При этом накануне смертельной аварии - в мае того же года - водителя привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

В итоге мужчину признали виновным в двух статьям: по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

При назначении наказания суд учел полное признание вины, наличие несовершеннолетних детей и возмещение вреда. Водителю назначили пять лет и один месяц лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года 10 месяцев.