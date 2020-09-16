Южноуральцы продолжают попадаться на удочку мошенников

Жительница Магнитогорска перевела аферистам больше полутора миллиона рублей, которые взяла в кредит

Жители Челябинской области, несмотря на все предупреждения полицейских, продолжают попадаться на удочку мошенников. На этот раз очередными жертвами телефонных мошенников стали два жителя региона, которые лишились своих сбережений на общую сумму почти в два миллиона рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска обратилась 59-летняя жительница города. Пожилая женщина пояснила, что ей поступил звонок от, якобы, сотрудника банка, который рассказал о необходимости защиты денежных средств, имеющихся у нее на счету, которые потерпевшая получила, оформив кредиты.

«Потерпевшая, послушав мошенника, снимает все свои денежные средства в размере более 165 тысяч рублей и переводит их на указанные счета злоумышленников. Только после этого она понимает, что ее обманули и обращается в полицию», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Очередной жертвой мошенников стал и житель Златоуста. Неизвестный, используя сотовую связь и интернет-сайт «Юла», обманным путем, под предлогом продажи эхолота, похитил денежные средства в сумме 31 тысяча рублей у местного жителя.

«Мошенник предложил оформить товар путем оформления безопасной сделки в интернете. После чего прислал ссылку, по которой покупатель из Златоуста прошел и заполнил все данные своей карты, далее на телефон пришло СМС с кодом, который мошенник убедил продиктовать ему. В результате были списаны денежные средства со счета, объявление заблокировано», - сообщила официальный представитель УМВД по городу Златоусту Ольга Аристова.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело.

В последнее время мошенники стали использовать именно эту схему, когда за различные услуги для оплаты приходит ссылка от злоумышленника. Полиция настоятельно рекомендует южноуральцам не открывать эти ссылки и не сообщать коды из СМС, подтверждающие перевод ваших денег мошенникам.

Также сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.

Не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомых.

При поступлении подобного рода звонков, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне карты. В случае несанкционированных списаний денежных средств – обращаться в полицию.

Также будьте внимательными при совершении покупок через Интернет. Лучше отдать предпочтение проверенным магазинам, долго работающим на рынке. Чрезмерно низкая цена и необходимость стопроцентной предоплаты при условии моментальной отправки товара – уловки, на которые часто идут мошенники. По возможности выберите оплату наложенным платежом. Если при заключении сделки у вас возникли малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки.