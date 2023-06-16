Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей

Следствием ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела по обстоятельствам мошенничества в сфере страхования в крупном размере. 34-летний южноуралец обвиняется в обмане страховой компании на сумму более 18 миллионов рублей.

Установлено, что в преступную схему злоумышленник вовлекал своих знакомых. Покупая землю на территории садовых некоммерческих товариществ в Челябинске, Копейске и в Сосновском районе, они возводили на участках дома из дешевых материалов. В жилище делался ремонт, создающий видимость надежности и достатка. Затем строение страховалось на сумму от 2,3 до 4,3 миллиона рублей. В дальнейшем в течение полугода в доме происходил пожар, уничтожающий имущество.

В ходе предварительного расследования установлена причастность обвиняемого к шести случаям обмана относительно наступления страхового случая, уточнили в пресс-службе главка.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена оперативниками Управления ФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении 34-летнего фигуранта завершено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. За совершение противоправных деяний, предусмотренных частью 3 статьи 159.5 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении остальных участников, кто был с ним в сговоре, расследование продолжается.