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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 16 июня, челябинскому фоторепортеру Сергею Васильеву исполнилось бы 87
16.06.2023

Память в одном кадре: балерина и фотограф
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На площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Челябин
16.06.2023

Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2023

Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2023

Покупка через интернет: миасец пострадал от действий мошенника
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16.06.2023

Челябинцы увидят «Женское лицо российского космоса»
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16.06.2023 11:13

Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей

Следствием ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела по обстоятельствам мошенничества в сфере страхования в крупном размере. 34-летний южноуралец обвиняется в обмане страховой компании на сумму более 18 миллионов рублей.

Установлено, что в преступную схему злоумышленник вовлекал своих знакомых. Покупая землю на территории садовых некоммерческих товариществ в Челябинске, Копейске и в Сосновском районе, они возводили на участках дома из дешевых материалов. В жилище делался ремонт, создающий видимость надежности и достатка. Затем строение страховалось на сумму от 2,3 до 4,3 миллиона рублей. В дальнейшем в течение полугода в доме происходил пожар, уничтожающий имущество.

В ходе предварительного расследования установлена причастность обвиняемого к шести случаям обмана относительно наступления страхового случая, уточнили в пресс-службе главка.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена оперативниками Управления ФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении 34-летнего фигуранта завершено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. За совершение противоправных деяний, предусмотренных частью 3 статьи 159.5 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении остальных участников, кто был с ним в сговоре, расследование продолжается.

Мошенники
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Сегодня, 16 июня, челябинскому фоторепортеру Сергею Васильеву исполнилось бы 87
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16.06.2023 10:11

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16.06.2023 10:09

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Почти 17 тысяч школьников приняли участие в профилактической акции ЮУЖД

13.06.2023 18:14

В пяти городах Челябинской области установятся НМУ на двое суток

13.06.2023 17:38

На Южном Урале наращивают производство импортозамещающего теплообменного оборудования

13.06.2023 16:30

Решения и инициативы, прозвучавшие на челябинском форуме, направят в федеральные структуры

13.06.2023 16:04

В ЧелГУ открыт единственный на Урале диссертационный совет по медиакоммуникациям и журналистике

13.06.2023 15:58

Обжалован оправдательный приговор главе Троицка Александру Виноградову