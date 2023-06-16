16.06.2023
Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
16.06.2023
Покупка через интернет: миасец пострадал от действий мошенника
16.06.2023
Челябинцы увидят «Женское лицо российского космоса»
16.06.2023
Консультация юриста: как учитывается переработка у водителей
16.06.2023
В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины
15.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+)
Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
14.06.2023
Жительниц Аши и Аргаяша мошенники обманули на 900 000 рублей
17.05.2023
Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»
15.05.2023
В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы
15.05.2023
Карталинца обманул лжеработник портала «Госуслуг»
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023