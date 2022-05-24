Южноуральские полицейские поймали в Майкопе серийного «тяжелобольного» мошенника из сети

Благородная жительница Магнитогорска (Челябинская область) лишилась более ста тысяч рублей, желая помочь тяжелобольному человеку, с которым познакомилась в социальной сети.

В профиле пользователя было указано, что мужчина имеет серьезное заболевание. Здесь же размещалось обращение к неравнодушным гражданам о помощи в сборе 216 тысяч рублей для приобретения аппарата ИВЛ.

Женщина решила откликнуться на просьбу и несколько раз сделала денежные переводы по указанным реквизитам банковской карты. В общей сложности она перечислила почти 103 тысячи рублей. В ходе дальнейшей переписки женщина утвердилась в мысли, что деньги были потрачены не по назначению. Потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску, где следствием возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ.

В ходе расследования было установлено, что имя и фамилия мужчины в профиле аккаунта в социальной сети являются вымышленными, а сама страница создана жителем Республики Адыгея. Сотрудники оперативных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области выехали в служебную командировку в город Майкоп, где при участии местных полицейских и силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали 34-летнего злоумышленника.

По месту проживания подозреваемого стражи порядка обнаружили устройства мобильной связи с доступом к учетной записи с вымышленными именем и фамилией, а также банковские карты, на реквизиты которых перечислены денежные средства для приобретения ИВЛ.

В настоящее время Майкопским городским судом по ходатайству органов следствия УМВД России по городу Магнитогорску злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным, мужчина может быть причастен к совершению не менее сорока аналогичных преступлений.