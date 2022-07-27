27.07.2022
Миассец осужден за проведение опасных водных экскурсий по Тургояку
27.07.2022
Южноуральские полицейские принудительно выдворяют нелегалов
27.07.2022
Сотрудники УФСБ пресекли деятельность организатора экстремисткой организации, запрещенной в России
26.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 июля
26.07.2022
Челябинская область поддержит акцию памяти о погибших детях Донбасса «Мы хотели жить!»
26.07.2022
Работа с маркетплейсами - челябинских предпринимателей научили лайфхакам
Южноуральские полицейские принудительно выдворяют нелегалов
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
24.05.2022
Из Челябинской области увеличилась миграция в Казахстан и Украину
05.05.2022
Челябинка решила поживиться за счет мигрантов и попала под статью
01.04.2022
ФСБ по Челябинской области пресекла деятельность группировки, организовавшей незаконную миграцию
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022