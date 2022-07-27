Южноуральские полицейские принудительно выдворяют нелегалов

В Челябинской области сотрудники полиции принудительно выдворяют нелегалов из России. В текущем году из нашего региона к себе на родину отправились 500 мигрантов.

Сотрудниками управления по вопросам миграции с коллегами

из территориальных органов МВД России Челябинской области проводятся массированные проверки законности пребывания иностранных граждан

на территории Челябинской области.

Выдворено почти 500 нелегалов и еще 57 иностранцев ожидают исполнения решений об административном выдворении в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

«В текущем году депортировано 66 мигрантов, освободившихся из мест лишения свободы. Кроме этого, в рамках международных договоров Российской Федерации о реадмиссии переданы сопредельным государствам девять иностранных граждан, отбывших наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», - сообщили в региональном полицейском главке.

1041 мигранту закрыт въезд в Российскую Федерацию, сокращен срок пребывания 409 иностранцам. В случае неурегулирования своего правого положения будут приняты меры по их принудительному удалению из Российской Федерации.