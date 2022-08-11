11.08.2022
Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд
11.08.2022
Новое назначение в министерстве спорта Челябинской области
11.08.2022
Челябинцы предпочитают отдыхать на родине
11.08.2022
В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус
11.08.2022
Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд
10.08.2022
ГИБДД Челябинской области поможет оформить водительское удостоверение беженцу из Украины
Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд
09.08.2022
Полицейские Челябинской области продолжают проводить «Зарядку со стражем порядка»
05.08.2022
Полицейские задержали челябинца, дискредитировавшего ВС РФ
03.08.2022
Депутата Белоусова объявили в розыск
03.08.2022
Депутат Госдумы Белоусов получил десять лет колонии
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022