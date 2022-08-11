Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников полиции Кусинского района, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Показания из задержанных они выбивали кулаками.

По данным следствия, в течение 2021 года полицейские избили двух мужчин и двух женщин, от которых требовали сознаться в совершении кражи и других преступлений. Также один из обвиняемых незаконно получил сведения о телефонных разговорах и переписке мужчины из его сотового телефона. В дальнейшем причастность местных жителей к совершению преступлений не нашла подтверждения. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.