За кражу из банкоматов 12 миллионов рублей челябинцам грозит до десяти лет лишения свободы

В Челябинске будут судить двух местных жителей, которые с помощью болгарки вскрывали банкоматы и похищали оттуда наличные деньги. Они были взяты с поличным на третьей краже. До задержания успели завладеть суммой в 12 миллионов рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в серии краж. Злоумышленники специализировались на хищении денежных средств из терминалов, установленных в магазинах и почтовых отделениях Челябинской и Курганской областей.

Имея опыт работы с радиотехническим оборудованием, они отключали сигнализацию, а затем, используя специальные приспособления и инструменты, проникали в помещения и вскрывали банкоматы.

Сообщники были задержаны оперативниками в момент попытки взлома банкомата, расположенного в одном из продовольственных магазинов Челябинска на улице Дзержинского.

«Я блокировал датчики, затем открывал переднюю крышку банкомата», - рассказал один из задержанных.

«Вскрывали банкоматы мы с помощью болгарки. Доставали «кассеты» с деньгами. Сначала похитили семь с половиной миллионов рублей, потом еще четыре с половиной миллиона. Задержали нас при попытке вскрыть банкомат, который был расположен на улице Дзержинского», - рассказал второй задержанный.

Все кражи совершались в ночное время, когда персонал на объектах отсутствовал.

«По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ, и соединены в одно производство. В ходе предварительного расследования установлено 24 эпизода противоправной деятельности фигурантов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.