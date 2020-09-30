За сутки южноуральцы отдали мошенникам четыре миллиона рублей

Жители Челябинской области снова и снова поддаются на уловки мошенников. Одной из самых распространенных схем, о которой постоянно напоминают сотрудники полиции Южного Урала, является звонок от сотрудника службы безопасности банка.

На этот раз от аферистов пострадали жители Трехгорного, Пластовского, Агаповского, Аргаяшского, Еткульского, Кизильского районов.

Потерпевшие – люди разного возраста. Пострадавшие рассказали, что им поступили звонки от якобы сотрудников службы безопасности банка и сообщили, что необходимо защитить денежные средства от несанкционированного списания. Люди поверили звонившим незнакомцам, выполнили операции с банковскими картами и в итоге лишились разных сумм сбережений. Общий ущерб потерпевшим составил около четырех миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

«Такой вид мошенничества, когда потерпевший выполняет рекомендации неизвестного телефонного собеседника, называется бесконтактным или дистанционным. Появился он вслед за развитием интернет-технологий и онлайн-сервисов. Звонящий под видом представителя банка начинает разговор с того, что обращается к вам по имени и отчеству. Попросите его назвать вашу фамилию. Скорее всего, он не справится с этой задачей. В разговоре с мошенником абонент может слышать интершум, напоминающий работу колл-центра, что также должно насторожить», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Помните, сотрудники банков не совершают звонки с подобными предложениями, и не запрашивают конфиденциальную информацию. В случае имеющихся сомнений необходимо перезвонить на номер горячей линии финансово-кредитной организации, указанный на карточке. Кроме того, телефон можно проверить в любой поисковой системе вашего браузера, очень часто граждане, уже столкнувшиеся с мошенниками, звонившими с этого номера, оставляют отзывы и предостерегают о том, что это злоумышленники.