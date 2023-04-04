Задержан глава Катав-Ивановского района

В Челябинской области следственным управлением СКР по региону возбуждено уголовное дело в отношении главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича (экс-мэр Трехгорного, адвокат). Он подозревается в мошенничестве.

По данным следствия, в период 2019-2021 годов подозреваемый, являясь адвокатом, похитил денежные средства в сумме более четырех миллионов рублей, принадлежавшие коммерческой организации, интересы которой он представлял.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, Шиманович задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Для справки:

Николай Шиманович – бывший мэр Трехгорного, адвокат. Главой Катав-Ивановского района стал в январе 2021 года.