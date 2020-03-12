ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Задержан житель Увелки, расстрелявший собутыльника

Фото: 
ГУ МВД по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 15:07
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники ГИБДД не позволили скрыться жителю Увельского района (Челябинской области), который находился в федеральном розыске за убийство жителя Южноуральска. Машина с ним была остановлена на трассе неподалеку от границы с Казахстаном. При обыске автомобиля стражами порядка было обнаружено охотничье ружье, из которого было совершено преступление.

На 78-ом километре автодороге Челябинск-Троицк-граница Казахстан для проверки документов сотрудники ДПС остановили такси. В салоне помимо водителя находился пассажир, который был похож на фоторобот из ориентировки о поиске жителя Увельского района, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении убийства собутыльника. Полицейские решили досмотреть автомобиль и обнаружили в багажнике в спортивной сумке, которая ему принадлежала, обрез гладкоствольного огнестрельного охотничьего ружья и боеприпасы к нему.

«Гражданин незамедлительно был задержан и доставлен в отдел полиции «Южноуральский», где и была установлена его причастность к совершенному противоправному деянию», - отметила руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк.

Как сообщили в следственном отделе по городу Южноуральску, убийство произошло шестого марта 2020 года. В ходе распития спиртных напитков между задержанным и местным жителем произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил охотничье ружье и выстрелил в собутыльника. Выстрел оказался смертельным. После этого убийца с места происшествия скрылся. Учитывая то, что машина с ним была остановлена неподалеку от границы с Казахстаном, не исключено, что преступник хотел скрыться от стражей порядка на территории соседнего государства и для этого нанял такси.

По данному факту следственным отделом по Южноуральску Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 11:34
Житель Аргаяшского района, чтобы спастись от грабителя, устроил ДТП
Общество
06.03.20 11:21
В Челябинске определили самую меткую полицейскую
Происшествия
04.03.20 13:22
Сотрудница полиции Чебаркуля задержала рецидивиста
Спорт
29.02.20 14:02
Легендарный боксер Костя Дзю оценил способность южноуральских полицейских держать удар
Вчера, 17:01
В Челябинской области возбудили уголовное дело по контрактам на ремонт и строительство дорог
Вчера, 16:24
Депутата из Челябинска, обвиняемую в мошенничестве, отправили в СИЗО
Вчера, 15:41
В Магнитогорске на уроке умер 17-летний школьник
Вчера, 14:51
Жительница Казахстана приехала в Магнитогорск «подсаживать» местных жителей на героин
Вчера, 12:47
В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержана депутат Калининского района
Вчера, 10:49
В Красноармейском районе юный водитель устроил ДТП с пострадавшими
Вчера, 10:28
В Кременкуле задержаны вымогатели
10.03.20 16:40
В Челябинске будут судить росгвардейцев, которые попались с поличным при «закладке» наркотиков
10.03.20 14:01
Полицейские Челябинска задержали рецидивиста-карманника
10.03.20 13:27
Ущерб на десятки миллионов: полицейские Челябинска задержали серийных автоугонщиков
Политика
Сегодня, 11:16
Мякуш: Сегодня исторический момент
Депутаты ЗСО Челябинской области практически единодушно поддержали поправки к Конституции РФ
Общество
Сегодня, 11:44
Южноуральцам, прилетевшим из стран с коронавирусом, обязаны выдать больничный
Новости
Сегодня, 15:04
Федерация
В России исчезнут бутылочки с водой
Сегодня, 14:51
Федерация
Фармацевты устроили всероссийский флешмоб против поправок в закон
Сегодня, 14:31
Федерация
Туристический бизнес России попросил помощи из-за коронавируса
Сегодня, 14:03
Происшествия
ФСБ задержала банду южноуральцев, торговавших оружием
Сегодня, 13:10
Общество
Южноуральские газовики готовы к паводку
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 14:03
Происшествия
ФСБ задержала банду южноуральцев, торговавших оружием
Сегодня, 12:06
Происшествия
Гололед и отсутствие пожарного гидранта помешали огнеборцам Аргаяшского района быстро потушить пожар
Сегодня, 11:34
Происшествия
Житель Аргаяшского района, чтобы спастись от грабителя, устроил ДТП
Сегодня, 11:12
Происшествия
Челябинка, скрывшая убийство собственного мужа, осталась на свободе
Сегодня, 09:20
Происшествия
В Миассе в ночном ДТП с автобусом погибла пассажирка легковушки
Теги
ГУ МВД по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика