Задержан житель Увелки, расстрелявший собутыльника

Сотрудники ГИБДД не позволили скрыться жителю Увельского района (Челябинской области), который находился в федеральном розыске за убийство жителя Южноуральска. Машина с ним была остановлена на трассе неподалеку от границы с Казахстаном. При обыске автомобиля стражами порядка было обнаружено охотничье ружье, из которого было совершено преступление.

На 78-ом километре автодороге Челябинск-Троицк-граница Казахстан для проверки документов сотрудники ДПС остановили такси. В салоне помимо водителя находился пассажир, который был похож на фоторобот из ориентировки о поиске жителя Увельского района, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении убийства собутыльника. Полицейские решили досмотреть автомобиль и обнаружили в багажнике в спортивной сумке, которая ему принадлежала, обрез гладкоствольного огнестрельного охотничьего ружья и боеприпасы к нему.

«Гражданин незамедлительно был задержан и доставлен в отдел полиции «Южноуральский», где и была установлена его причастность к совершенному противоправному деянию», - отметила руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк.

Как сообщили в следственном отделе по городу Южноуральску, убийство произошло шестого марта 2020 года. В ходе распития спиртных напитков между задержанным и местным жителем произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил охотничье ружье и выстрелил в собутыльника. Выстрел оказался смертельным. После этого убийца с места происшествия скрылся. Учитывая то, что машина с ним была остановлена неподалеку от границы с Казахстаном, не исключено, что преступник хотел скрыться от стражей порядка на территории соседнего государства и для этого нанял такси.

По данному факту следственным отделом по Южноуральску Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.