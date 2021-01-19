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Задержана челябинка, ходившая в поликлиники для краж

Полицейские Челябинска задержали безработную местную жительницу, которая, как на работу ходит в поликлиники. И не ради посещения медика, а для того, чтобы под видом пациентки воровать кошельки.

Полицейские Челябинска задержали серийную воришку кошельков. 40-летняя жительница изначально промышляла в поликлиниках города. Она приходила якобы на прием к врачу, высматривала жертву (в основном это были пожилые люди) и, сидя в очереди, похищала у них из сумок кошельки. А вот на ее след стражи порядка вышли после того, как воришка поменяла квалификацию и решила воровать в магазинах.

«В дежурную часть Отдела полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску с заявлением о краже обратилась 70-летняя жительница. Женщина сообщила, что находилась в одном из магазинов по улице Сталеваров, когда из сумки пропал кошелек. Сумма ущерба составила около 10 000 рублей», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Полицейскими была задержана 40-летняя неработающая, ранее судимая за кражи местная жительница. В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена ее причастность к совершению шести аналогичных эпизодов краж на территории Металлургического района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские не исключают, что преступных эпизодов на счету задержанной может быть больше. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.