Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска

Челябинские полицейские задержали женщину - курьера мошеннической схемы «родственник попал в ДТП». Она забила деньги у пенсионерок и отдавала аферистам.

Молодая челябинка под предлогом помощи родственникам, якобы ставшими виновниками дорожно-транспортных происшествий, похитила у четверых пенсионерок денежные средства в общей сумме около 670 000 рублей. Потерпевшими стали жители Металлургического и Курчатовского районов.

«Подозреваемой поступило предложение посредством мессенджера о легком заработке. Работа заключалась в том, чтобы забирать с указанных ей адресов пакеты с денежными средствами, затем переводить деньги на счета в ближайших банкоматах, оставляя себе десять процентов от полученной суммы», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

Всем пенсионеркам звонил неизвестный и сообщал о несчастном случае, произошедшем с их близким. Для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности и оказания помощи пострадавшим нужна была крупная сумма денег.

В скором времени к ним приезжала задержанная и забирала деньги, после чего переводила их на указанные подельниками счета, оставляя часть суммы себе.

В отношении женщины-курьера возбуждены уголовные дела.