15.05.2023
Локальные котельные в Челябинске отключат уже сегодня
15.05.2023
Задержаны семейные бутлегеры из Троицка
15.05.2023
Челябинцы увидят «ангельский алфавит» в стенах Публички
14.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 мая (18+)
14.05.2023
Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты
13.05.2023
В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми
Задержаны семейные бутлегеры из Троицка
11.05.2023
Начальник полиции из Златоуста будет наводить порядок в Еманжелинском районе
10.05.2023
В полиции Саткинского района сменился руководитель
10.05.2023
Пожилая жительница Снежинска продала квартиру под влиянием лжеполицейского
05.05.2023
Полиция Миасса ищет мотоциклиста, поджигающего траву в лесах
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023