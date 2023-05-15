Задержаны семейные бутлегеры из Троицка

Полицейские пресекли незаконный бизнес семьи из Троицка (Челябинская область), круглосуточно продававшей паленый алкоголь и табачные изделия.

Полицейские в ходе обыска изъяли из частного дома семейной пары две с половиной тысяч пачек с сигаретами и около трех тысяч бутылок с алкоголем. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

«В причастности к незаконной деятельности подозреваются две женщины и мужчина. Установлено, что члены семьи по телефону договаривались с покупателями и круглосуточно доставляли на своем личном транспорте нелегальную продукцию к заказчику», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками».

Полицейские призывают южноуральцев не приобретать продукцию неизвестного происхождения и сомнительного качества. Помните, что при покупке можно попросить документы на товар. Также легальность происхождения спиртных напитков вы можете проверить с помощью мобильного приложения, скаченного с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.