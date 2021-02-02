«Закладчику», задержанному в Коркино, грозит пожизненный срок

В Коркино (Челябинская область) полицейские с поличным задержали «закладчика». При обыске у него дома стражи порядка обнаружили крупную партию «синтетики» - около 300 граммов. Мужчина заключен под стражу. Ему грозит пожизненный срок.
Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Госавтоинспекции задержали мужчину в момент помещения наркотического вещества массой около двух граммов во временный тайник. Задержанным оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности безработный местный житель.
«Установлено, что злоумышленник планировал осуществлять сбыт наркотических средств через Интернет бесконтактным способом при помощи организации временных тайников-закладок. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения суммарной массой более 315 граммов», - сообщили в региональном полицейском главке.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.