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«Закладчику», задержанному в Коркино, грозит пожизненный срок

В Коркино (Челябинская область) полицейские с поличным задержали «закладчика». При обыске у него дома стражи порядка обнаружили крупную партию «синтетики» - около 300 граммов. Мужчина заключен под стражу. Ему грозит пожизненный срок.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Госавтоинспекции задержали мужчину в момент помещения наркотического вещества массой около двух граммов во временный тайник. Задержанным оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности безработный местный житель.

«Установлено, что злоумышленник планировал осуществлять сбыт наркотических средств через Интернет бесконтактным способом при помощи организации временных тайников-закладок. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения суммарной массой более 315 граммов», - сообщили в региональном полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.