Заместитель директора завода по производству боеприпасов Сергей Рябцев останется в СИЗО

Сегодня, десятого января, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении заместителя гендиректора АО «Завод «Пластмасс» (Копейск) Сергея Рябцева, которого подозревают в получении взятки в размере более миллиона рублей, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 17 декабря 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, данным постановлением Сергею Рябцеву продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2022 года.

Адвокат обвиняемого, обжалуя постановление районного суда, просил его отменить, изменить его подзащитному действующую меру пресечения на домашний арест.

Напомним, по предварительной версии, подозреваемый с 2019 года и до начала 2021-го получил взятку в размере порядка миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону, после чего совместно с представителями ГУ МВД по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение дела.

Добавим, АО «Завод «Пластмасс» занимается производством современных боеприпасов и промышленных взрывчатых веществ.