03.03.2023
Историческое здание на Свердлова в Нязепетровске изменит цвет и получит новую кровлю
03.03.2023
Новый мультимедиа-гид для "Аркаима"
03.03.2023
В Челябинске оцифруют 250 редких книг
03.03.2023
На победу в XIV Премии «Андрюша-2023» претендуют почти 3000 детей Южного Урала
03.03.2023
Завершено расследование убийства 30-летней давности
03.03.2023
ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади
Завершено расследование убийства 30-летней давности
21.02.2023
Челябинку и ее сожителя, обвиняемых в убийстве дочери подсудимой, могут лишить прав в отношении общей дочки
15.02.2023
Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале
26.01.2023
Челябинец убил домработницу по указке «древних духов»
11.01.2023
В Башкирии будут судить южноуральца за убийство дальнобойщика
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023