Завершено расследование убийства 30-летней давности

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении убийства, совершенного в 1988 году.

По данным следствия, в квартире одного из домов по улице Масленникова в Ленинском районе областного центра было обнаружено тело местного жителя с колото-резаными ранениями, ставшими причиной смерти. Преступление более 30 лет оставалось нераскрытым.

«После изучения материалов уголовного дела следователями-криминалистами следственного управления и сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по Уральскому федеральному округу (с дислокацией в Екатеринбурге) управления криминалистического сопровождения следствия ГУК СК России принято решение о проведении дополнительных судебных экспертиз и следственных мероприятий по уголовному делу», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В рамках целенаправленной работы по раскрытию преступлений прошлых лет, были получены доказательства причастности к совершению преступления ранее неоднократно судимого местного жителя, который в 1988 году проверялся на причастность к совершению преступления, но достаточных доказательств его виновности тогда добыто не было.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.