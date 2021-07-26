Жарил и ел: в Агаповском районе задержан поедатель конопли

В Агаповском районе (Челябинская область) полицейские задержали местного жителя, который засеял два гектара поля коноплей. Наркотик он потом жарил и ел.

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2021» полицейские задержали местного жителя, у которого было изъято более 65 граммов марихуаны.

«В ходе дальнейшей работы с подозреваемым полицейские установили место произрастания наркотика растительного происхождения в Агаповском районе. Задержанный самостоятельно засеял семенами дикорастущей конопли поле площадью более двух гектаров», - сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев.

Полицейские также обнаружили постройку, в которой подозреваемый перерабатывал и хранил собранное наркосодержащее растение. Мужчина рассказал, что выращивал коноплю для себя.

«Нашел пашню возле речки, раскидал семена конопли. Выросло ее на площади порядка двух гектаров. Зачем садил? Да чтобы жрать ее. Срывал ее, жарил и потом ел», - рассказал задержанный.

Возбуждено уголовное дело. Посевы наркосодержащего наркотика уничтожены.