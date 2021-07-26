26.07.2021
За выходные почти две тысячи южноуральцев поставили прививку от ковида в выездных пунктах
26.07.2021
В Коркино бетономешалка убила подростка
26.07.2021
Челябинец убил жену и пытался покончить с собой
26.07.2021
В одном из дворов Челябинска буйствует неадекватный мужчина, а полиции все нет
26.07.2021
Куляшов заставил нерадивых подрядчиков скосить траву почти на ста улицах Челябинска
26.07.2021
Жарил и ел: в Агаповском районе задержан поедатель конопли
Жарил и ел: в Агаповском районе задержан поедатель конопли
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021