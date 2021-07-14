14.07.2021
Женщина-водитель пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД
14.07.2021
В России намерены добавить плавающим ставкам по кредитам фиксации
14.07.2021
“С Талибаном нужно считаться”: в МИД рассказали о встрече с талибами из Афганистана
14.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 283 случая ковида
14.07.2021
Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства
14.07.2021
Пожарные спасли жизнь женщины и ее собаки Сонечки
Женщина-водитель пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021