Женщина-водитель пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД

В Чебаркульском районе (Челябинская область) женщина-водитель по требованиям работников ГИБДД отказалась проходить медосвидетельствования на состояние опьянения и оказала насильственное сопротивление инспекторам. Теперь женщине придется предстать перед судом. Инцидент попал на видео.

Происшествие произошло на территории Чебаркульского района. Инспекторы ГИБДД остановили ВАЗ 2114 для проверки документов, у водителя, на их взгляд, были признаки опьянения. Но женщина проходить освидетельствование отказалась.

«Пассажиры автомобиля, а также мать девушки, выражаясь нецензурной бранью, проявляя агрессию, применив насилие, не опасное для жизни сотрудников полиции, нанесли им ушибы, в том числе камнями, и телесные повреждения. В дальнейшем все были задержаны», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении женщины, 1991 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Автомобилистке грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Также женщина привлечена к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до 2 лет.

Следственным отделом по городу Чебаркулю СУ СК России по Челябинской области рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении остальных участников происшествия.