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Житель Агаповки сильно обгорел, решив отогреть замершие трубы отопления строительным феном

В селе Агаповка (Челябинская область) сгорел частным дом. В сильный мороз на мансардном этаже замерзли трубы отопления и хозяин жилья решил отогреть их строительным феном. Включенный электроприбор остался без присмотра и произошло возгорание. Заложниками огненной ловушки стали два человека.

ЧП произошло на мансардном этаже в частном доме, где замерзли трубы отопления. Глава семейства, отправился их отогревать. Для этого он решил использовать строительный фен. У таких приборов в зависимости от модификации температура нагрева на выходе может достигать 300 – 850 градусов. В какой-то момент включенный электроприбор остался без присмотра и произошло возгорание.

«Попытка потушить пламя самостоятельно не увенчалась успехом. Благодаря своевременному звонку очевидца в пожарную охрану сотрудники МЧС России успели не допустить трагедию. Уже через 4 минуты специалисты 67-й пожарно-спасательной части были на месте. Звено газодымозащитной службы обнаружило мужчину на втором этаже здания. Подоспевшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего с сильными ожогами в одно из лечебных учреждений Магнитогорска», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Жену, помогавшую мужу в тушении, огнеборцы нашли на первом этаже и незамедлительно эвакуировали из опасной зоны. От госпитализации она отказалась.