Житель Аргаяшского района, чтобы спастись от грабителя, устроил ДТП

Сотрудник полиции Аргаяшского района (Челябинская область) по «горячим» следам задержал подозреваемого в разбойном нападении. Его жертве, чтобы спасти свою жизнь, пришлось устроить аварию.

К инспектору ГИБДД деревни Новый Миасс Аргашского района, который находился на выходном, обратились односельчане. Они стали свидетелями ДТП. Легковой автомобиль улетел в кювет. Сразу после ЧП из него выскочил мужчина, который бросился бежать с места происшествия.

Выяснилось, что мужчина спасался бегством от преступника. Он согласился подвезти молодого человека до деревни. По пути следования пассажир приставил к шее водителя нож и, угрожая, потребовал отдать имеющееся у него имущество. В это время водитель опрокинул машину в кювет, затем вырвался и убежал. Нападавший пытался завести авто и попытаться скрыться, но у него это не получилось. Дальше ему пришлось передвигаться пешком. В этот момент он и был пойман сотрудником ГИБДД.

«Сотрудник полиции поехал на личной машине на место происшествия. Увидев неизвестного, принял меры к его задержанию и удерживал до приезда следственно-оперативной группы. Подозреваемым в совершении данного преступления оказался ранее судимый житель деревни Новый Миасс. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Задержанный заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.