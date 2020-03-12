ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Житель Аргаяшского района, чтобы спастись от грабителя, устроил ДТП

Происшествия
Сегодня, 11:34
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудник полиции Аргаяшского района (Челябинская область) по «горячим» следам задержал подозреваемого в разбойном нападении. Его жертве, чтобы спасти свою жизнь, пришлось устроить аварию.

К инспектору ГИБДД деревни Новый Миасс Аргашского района, который находился на выходном, обратились односельчане. Они стали свидетелями ДТП. Легковой автомобиль улетел в кювет. Сразу после ЧП из него выскочил мужчина, который бросился бежать с места происшествия.

Выяснилось, что мужчина спасался бегством от преступника. Он согласился подвезти молодого человека до деревни. По пути следования пассажир приставил к шее водителя нож и, угрожая, потребовал отдать имеющееся у него имущество. В это время водитель опрокинул машину в кювет, затем вырвался и убежал. Нападавший пытался завести авто и попытаться скрыться, но у него это не получилось. Дальше ему пришлось передвигаться пешком. В этот момент он и был пойман сотрудником ГИБДД.

«Сотрудник полиции поехал на личной машине на место происшествия. Увидев неизвестного, принял меры к его задержанию и удерживал до приезда следственно-оперативной группы. Подозреваемым в совершении данного преступления оказался ранее судимый житель деревни Новый Миасс. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Задержанный заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
06.03.20 11:21
В Челябинске определили самую меткую полицейскую
Происшествия
04.03.20 13:22
Сотрудница полиции Чебаркуля задержала рецидивиста
Спорт
29.02.20 14:02
Легендарный боксер Костя Дзю оценил способность южноуральских полицейских держать удар
Происшествия
28.02.20 13:39
Челябинская область занимает первое место в УрФО по количеству совершенных преступлений
Вчера, 14:51
Жительница Казахстана приехала в Магнитогорск «подсаживать» местных жителей на героин
Вчера, 12:47
В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержана депутат Калининского района
Вчера, 10:49
В Красноармейском районе юный водитель устроил ДТП с пострадавшими
Вчера, 10:28
В Кременкуле задержаны вымогатели
10.03.20 16:40
В Челябинске будут судить росгвардейцев, которые попались с поличным при «закладке» наркотиков
10.03.20 14:01
Полицейские Челябинска задержали рецидивиста-карманника
10.03.20 13:27
Ущерб на десятки миллионов: полицейские Челябинска задержали серийных автоугонщиков
08.03.20 20:38
Челябинец грозился обезглавить свою мать, если она не даст ему денег
06.03.20 10:41
В Сосновском районе сгорел производственный цех
05.03.20 17:19
Полицейские Чебаркуля ищут браконьеров, жестоко избивших егеря
Политика
Сегодня, 11:16
Мякуш: Сегодня исторический момент
Депутаты ЗСО Челябинской области практически единодушно поддержали поправки к Конституции РФ
Общество
Сегодня, 11:44
Южноуральцам, прилетевшим из стран с коронавирусом, обязаны выдать больничный
Новости
Сегодня, 11:26
Спорт
Из-за коронавируса перенесен матч Еврокубка с участием златоустовской «Уралочки»
Сегодня, 11:12
Происшествия
Челябинка, скрывшая убийство собственного мужа, осталась на свободе
Сегодня, 10:42
Спорт
В Магнитогорске юным хоккеистам вручили Кубок Собрания
Сегодня, 10:40
Экономика
«Золотой кэшбэк» от Челиндбанка – в десятке лучших дебетовых карт 2020 года
Сегодня, 10:04
Общество
Каждый десятый челябинец снимает стресс алкоголем
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:12
Происшествия
Челябинка, скрывшая убийство собственного мужа, осталась на свободе
Сегодня, 09:20
Происшествия
В Миассе в ночном ДТП с автобусом погибла пассажирка легковушки
Вчера, 17:01
Происшествия
В Челябинской области возбудили уголовное дело по контрактам на ремонт и строительство дорог
Вчера, 15:41
Происшествия
В Магнитогорске на уроке умер 17-летний школьник
Вчера, 14:51
Происшествия
Жительница Казахстана приехала в Магнитогорск «подсаживать» местных жителей на героин
Теги
ГУ МВД по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика