Житель Челябинска арестован за изнасилование восьмилетней девочки

Житель Челябинска отправился в СИЗО по обвинению в изнасиловании восьмилетней девочки.

Ужасное преступление 32-летний мужчина совершил девятого августа этого года рядом с деревней Касарги Сосновского района, прокуратура которого поддержала ходатайство следственного органа СУ СКР региона об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, челябинец обвиняется по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Интересно, что сторона защиты обвиняемого ходатайствовала об избрании своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отправил насильника в СИЗО сроком на два месяца.

В ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что в органы внутренних дел Сосновского района вечером девятого августа поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала о совершении преступления в отношении ее маленькой дочки.

Полицейские незамедлительно отреагировали на заявление и провели необходимый комплекс оперативных мероприятий.

В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили автомобиль, на котором передвигался предполагаемый подозреваемый. Несмотря на то, что преступление было совершенно в условиях неочевидности, благодаря профессиональной работе сотрудников полиции было установлено, что владелец разыскиваемого авто не проживает в Сосновском районе.

Расширив зону поиска, оперативники выяснили место нахождения подозреваемого. Уже ранним утром десятого августа мужчина был задержан в Челябинске и доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.