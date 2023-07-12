Обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы из Сима отправили в СИЗО

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы из Сима (Челябинская область) отправили в СИЗО.

Об избрании 36-летнему жителю Сима меры пресечения в виде заключения под стражу в срок до 11 сентября сегодня, 12 июля, сообщает прокуратура региона.

Исполняющий обязанности прокурора Аши поддержал в суде ходатайство руководителя городского следственного отдела СУ СКР по Челябинской области о заключении под стражу обвиняемого по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица», пункту «б» части четвертой статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Девочку обвиняемый изнасиловал в лесу Сима в период с 20 до 23 часов, после чего зарезал ее и спрятал тело в лесу.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме, в суде заявил о своем раскаянии в содеянном.

Отметим, обвиняемый является отцом подруги убитой им школьницы и участвовал в ее поисках. Он должен был отвезти ребенка домой, но вместо этого повез в лес, где совершил преступление противой половой неприкосновенности своей маленькой жертвы и убил, нанеся удары ножом в шею.