12.07.2023
Обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы из Сима отправили в СИЗО
12.07.2023
Каталась на катамаране и исчезла: спасатели ведут поиски пропавшей на озере Тургояк женщины
12.07.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста
12.07.2023
В Златоусте состоится шестой всероссийский Бушуевский фестиваль
11.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
11.07.2023
Ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 95-летие
Обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы из Сима отправили в СИЗО
11.07.2023
Семье убитой девочки из Сима по решению губернатора окажут комплексную помощь
11.07.2023
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы из Сима
10.04.2023
Челябинский облсуд приговор садиста-детоубийцу к 22 годам заключения
30.11.2021
Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023