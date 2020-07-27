Житель Казахстана подозревается в даче крупной взятки сотруднику Челябинской таможни

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России в отношении гражданина Республики Казахстан возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки в крупном размере сотруднику Челябинской таможни. Он предлагал ему 300 тысяч рублей за то, чтобы страж порядка разрешил провезти на территорию нашего региона обувь из сопредельного государства.

По версии следствия, житель Казахстана, находясь в автомобиле на одной из парковок в городе Челябинске, передал начальнику отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни денежную взятку в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщили в Уральском Следственном управлении на транспорте, так он пытался решить вопрос в его пользу по выпуску трех транспортных средств с перевозимым товаром – обувью, задержанных сотрудниками Челябинской таможни области при попытке осуществить ввоз обуви на территорию Российской Федерации из Казахстана.

Преступление выявлено благодаря слаженной работе сотрудников Челябинской таможни и Уральского следственного управления на транспорте СК России.

По ходатайству следователя Уральского следственного управления на транспорте СК России, с учетом представленных материалов, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.