Житель Магнитогорска провалился в открытый колодец, запорошенный снегом

В Магнитогорске (Челябинская область) для одного из местных жителей утро закончилось в травматологии. Он вышел из машины осмотреть забуксовавший автомобиль и провалился в засыпанный снегом открытый люк колодца.

ЧП произошло на улице Ленина. К счастью, мужчина смог быстро прийти в себя, позвонить на единый телефон вызова экстренных служб 112 и обратиться за помощью. К месту происшествия оперативно были вызваны бригада СМП, спасатели Магнитогорского отряда областной ПСС и собственники колодца.

«Спустившись в колодец с альпснаряжением, спасатели оказали первую помощь пострадавшему, закрепили его на спинальном щите, подняли на поверхность и передали врачам скорой медицинской помощи», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Сразу после эвакуации пострадавшего, сотрудники организации обслуживающей данный колодец приступили к ликвидации опасности, угрожающей жителям ближайших жилых домов.