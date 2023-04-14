Фото: В Кусинском районе проведут инвентаризацию всех колодцев после ЧП с девочкой, ВКонтакте

В Кусинском муниципальном районе (Челябинская область) проведут инвентаризацию всех канализационных колодцев после несчастного случая с пятилетней девочкой. Педагогам и воспитателям поручено провести беседы с детьми по безопасности.

Напомним, в Кусе пятилетняя девочка упала в открытый канализационный колодец. «Девочка получила ушибы и ссадины. Это чудо, что обошлось без куда более серьезных последствий», - написал на своей официальной странице глава района Юрий Лысяков.

Сразу после инцидента мэр дал срочное задание ответственным службам «провести инвентаризацию всех колодцев и закрыть их, если открыты, как того требуют правила безопасности».

Кроме того, работникам сферы дошкольного образования и в школах поручено провести с детьми беседы и классные часы по безопасности.

Юрий Лысяков, что пострадавшей девочке будет оказана необходимая помощь.

По факту получения ребенком ушибов при падении в колодец возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Напомним, аналогичные ЧП происходят и в других муниципалитетах. В феврале в Златоусте в канализационный колодец упал девятилетний мальчик, получив ушибы. В администрации города поясняли, что данный колодец не функционирует, не включен в систему водоснабжения и не находится в ведении муниципалитета.

В Челябинске жители постоянно сигнализируют главе об открытых колодцах. Жалобы поступали и из Чурилово. В Магнитогорске в январе в колодец провалился взрослый мужчина.

Региональные власти поручили муниципалитетам создать реестр объектов, опасных для детей. Также поручено следить за колодцами, особенно на территории школ и других образовательных учреждений».