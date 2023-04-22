22.04.2023
Челябинцы продолжают сигнализировать властям об опасности открытых люков
22.04.2023
В Челябинской области в День Победы будут чтить память погибших в ходе СВО
21.04.2023
В Магнитогорске задержана кондуктор, подозреваемая в призывах в соцсетях к терроризму
21.04.2023
Спикер ЗСО Александр Лазарев встретился с молодыми депутатами из муниципалитетов
21.04.2023
Челябинские автобусы изменят маршрут следования в выходные
21.04.2023
«Четвероногие спасатели» Челябинской области готовятся сдавать экзамен
Челябинцы продолжают сигнализировать властям об опасности открытых люков
14.04.2023
В Кусинском районе проведут инвентаризацию всех колодцев после ЧП с девочкой
14.04.2023
В Челябинской области создадут реестр опасных для детей объектов
03.04.2023
Челябинцы снова сигнализируют властям об открытых люках в городе
21.03.2023
Лучшая маскировка провала: в Озерске на проезжей части поставили диван для усталых водителей
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023