Челябинцы продолжают сигнализировать властям об опасности открытых люков

Челябинцы обратили внимание ответственных лиц на опасный люк на тротуаре по улице Труда, поблизости от трамвайной остановки «Областной суд».

Снимками, сделанными накануне вечером, 21 апреля, горожане поделились с агентством «Урал-пресс-информ». В темноте зияющую дыру, наполовину закрытую бетоном, заметить очень трудно – запросто можно получить увечья.

Днем ранее, 20 апреля, пост с просьбой закрыть открытый колодец рядом с домом №58 по улице Валдайской, в кустах, был опубликован в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Местная жительница пишет, что открыт люк уже год и туда постоянно падают кошки.

«Глубина колодца - около трех метров, кому он принадлежит, я не знаю. Сейчас весна, бегают дети. А если кто-то провалиться? Просим закрыть колодец!» - написала челябинка.