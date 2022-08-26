Житель Миасса за три дня перевел мошенникам из «банка» свыше 1,6 миллиона рублей

Житель Миасса (Челябинская область) 1958-го года рождения лишился крупной денежной суммы, поверив мошенникам: лжеспециалисты службы безопасности банка выудили у мужчины свыше 1,6 миллиона рублей.

Осознав, что попался на удочку злоумышленников, потерпевший обратился с заявлением в местный отдел полиции, рассказав стражам порядка, что ему позвонил якобы специалист службы безопасности банка и сообщил, что его личный кабинет поврежден и мошенники пытаются снять денежные средства в сумме 80-ти тысяч рублей. Потерпевший удивился, так как на его счету такой суммы не было, и сказал об этом телефонному собеседнику.

Злоумышленник все-таки уверил жертву, что нужно предотвратить мошеннические действия и оформить аналогичные заявки, чтобы избежать подобных случаев. Все это время мошенники разговаривали с мужчиной и контролировали его действия, чтобы тот не усомнился в их «правоте». Кроме того, жителю Миасса позвонили якобы из правоохранительных органов и рекомендовали помочь в изобличении мошенников. Номер телефона на экране действительно совпал с номером ведомства, что убедило мужчину в необходимости выполнять инструкции неизвестных.

Злоумышленники в течение трех дней звонили потерпевшему и убедили отправиться в ближайшие отделения банка и оформить кредиты. В четырех офисах финансово-кредитных организаций заявитель оформил займы на сумму более 1,6 миллиона рублей и перевел на неустановленные абонентские номера. В ходе дальнейшей беседы мужчину убедили оформить еще и займы в Челябинске. Житель Миасса поехал в областной центр, где в банке оформил кредит на сумму 50 тысяч рублей, и перевел неизвестным. После транзакций звонки от лжеспециалиста больше не поступали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых в совершении преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.