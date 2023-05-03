03.05.2023
Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому
03.05.2023
Житель Миасса задержан за ложное сообщение об угрозе жилому дому
03.05.2023
Юные челябинцы стали победителями международного турнира по инклюзивному чирлидингу
03.05.2023
В Челябинске скоро откроется удивительный «дом» мотоциклов
03.05.2023
Солисты челябинской оперы пополнят свой репертуар новыми партиями
03.05.2023
На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы
Житель Миасса задержан за ложное сообщение об угрозе жилому дому
07.04.2023
В Магнитогорске пьяная мать в детском саду поколотила полицейского
31.03.2023
В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги
17.03.2023
В Златоусте пьяный водитель устроил гонки с полицейскими
05.03.2023
В Челябинске снова пытались массово собраться представители молодежных субкультур
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023