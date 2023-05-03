Житель Миасса задержан за ложное сообщение об угрозе жилому дому

В Миассе (Челябинская область) сотрудники полиции задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе жилому дому.

Сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции «Северный» миасского ОМВД. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились - предметов, опасных для жизни и здоровья жителей, обнаружено не было.

В ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с представителями региональных управлений ФСБ и Росгвардии установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель 1952 года рождения, который в ходе распития алкогольных напитков из хулиганских побуждений позвонил по телефону полиции, сообщив стражам порядка заведомо ложные сведения.

В отношении задержанного в ОП «Северный» ОМВД возбуждено уголовное дело части второй статьи 207 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мера пресечения в отношении подозреваемого избирается.