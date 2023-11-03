Житель поселка Новогорный задержан по подозрению в убийстве сына

Житель поселка Новогорный Челябинской области задержан по подозрению в убийстве сына.

Об этом сообщает региональное следственное управление СКР, отмечая, что в момент конфликта, который привел к совершению преступления, оба мужчины были пьяны.

Сыну, умершему от руки собственного отца, было 43 года – он погиб на месте от удара ножом в грудь.

Семейная трагедия разыгралась ночью второго ноября в квартире многоэтажного жилого дома по улице Южноуральской.

Следователь СКР готовится предъявить задержанному обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.