Житель Троицка перечислил мошенникам почти четыре миллиона рублей

Житель Троицка (Челябинская область) перечислил мошенникам почти четыре миллиона рублей, а жительница Копейска воздержалась от перевода денег благодаря совету прохожей.

В полицию Троицка обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что находился в другом городе в командировке, когда ему на сотовый телефон поступил звонок от якобы представителя банка. Женщина ему сказала, что на его имя одобрена заявка на кредит в размере полутора миллионов рублей и для ее отмены необходимо связаться со службой безопасности банка. Затем мужчине сказали, что произошла «утечка» данных и для сохранности сбережений необходимо оформить кредит на указанную в заявке сумму и перевести на другой счет, который они укажут для того, чтобы погасить кредит сразу.

«У потерпевшего имелись личные сбережения на счетах в двух разных банках. Женщина диктовала адреса отделений банков, где необходимо снять личные сбережения, оформить и обналичить кредитные средства, затем диктовала адреса терминалов, где троичанин должен перевести денежные средства на указанные ею номера счетов. Опасаясь лишиться средств, потерпевший выполнял все указания», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Мужчина оформил три кредита в различных банках на сумму свыше 2,1 миллиона рублей, а также перевел мошенникам личные сбережения в размере 1,7 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 3 885 000 рублей. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, после того, как звонившие начали спрашивать у него копии ПТС и выписки из ЕГРН на жилплощадь под предлогом возможной утраты или хищения данных документов.

В похожей ситуации оказалась копейчанка, но она вовремя остановилась и не перечислила деньги мошенникам. Ей также по телефону позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков, и сообщил, что с ее счета пытаются похитить денежные средства. Звонивший предложил пожилой женщине пройти к банкомату, снять все имеющиеся деньги и перечислить их на резервный счет. Поверив звонившему, женщина сняла со счета более 86 тысяч рублей и под его диктовку стала переводить деньги через банкомат. Стоявшая в очереди девушка поинтересовалась, зачем она делает так много переводов. Женщина рассказала о звонке от «сотрудников банка». Девушка убедила ее прекратить перевод денег, пояснив, что, возможно, она стала жертвой мошенников и нужно обратиться в полицию.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноуральцев не поддаваться на уловки мошенников, представляющихся сотрудниками банка. Если у вас имеются сомнения в безопасности сохранности ваших сбережений, обратитесь лично в отделение банка или позвоните по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте. Если же вы сняли денежные средства, ни в коем случае не переводите их на сторонние счета, которые вам диктуют по телефону. Это счета мошенников.