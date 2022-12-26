Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле

В Увельском районе (Челябинская область) полицейские задержали подозреваемого в незаконном отстреле косуль. Он убил девять животных и их трупы оставил в поле.

В дежурную часть отдела полиции «Увельский» межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» поступило сообщение от егеря Увельского охотничьего хозяйства, сообщившего о лежащих телах сибирских косуль в охотничьих угодьях, расположенных в поле между деревней Родионово и селом Мордвиновка.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведённого осмотра сотрудники полиции рядом с телами девяти животных обнаружили несколько гильз от охотничьего оружия», - сообщили в региональном полицейском главке.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель города Троицка, не имеющий разрешения на охоту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».