26.12.2022
Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту
26.12.2022
В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей
26.12.2022
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
26.12.2022
Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле
26.12.2022
Челябинцы из дома на Энгельса пятый раз за год остались без тепла и горячей воды
26.12.2022
В Карабаше открыли ФОК с бассейном и баней
Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле
22.11.2021
В Копейске браконьерствовал бывший сотрудник правоохранительном органов
19.11.2021
В Красноармейском районе задержаны браконьеры, убившие косуль и кабана
12.11.2021
Южноуральца осудили за убийство беременной косули на территории Ильменского заповедника
03.11.2021
В Челябинской области вынесен приговор браконьеру, застрелившему краснокнижного лебедя
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022