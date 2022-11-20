20.11.2022
Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев
20.11.2022
Студентка медтехникума Златоуста стала обладательницей одного миллиона рублей
19.11.2022
В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека
19.11.2022
В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками
19.11.2022
Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС
19.11.2022
Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»
Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев
10.08.2022
Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж
09.09.2021
Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска
31.08.2021
В Челябинске прохожие задержали вооруженного грабителя
31.07.2018
В Октябрьском районе ограбили магазин
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022