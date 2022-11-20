Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев

Сотрудниками уголовного розыска задержан 19-летний приезжий из Челябинской области, которого подозревают в хищении денежных средств у прохожих в Екатеринбурге.

В полицию Екатеринбурга стала поступать оперативная информация о том, что в торговом центре на улице 8 Марта, а также в районе перекрестков улиц 8 Марта - Ленина неизвестный под угрозой насилия отбирает деньги у молодых людей. По имеющимся сведениям, злоумышленник покушался на случайных прохожих, причем выбирал парней неспортивного вида, которые не могли бы оказать сопротивление. Далее подозреваемый просил у жертвы дать ему немного денег на проезд. При получении отказа начинал агрессивно угрожать и запугивать пострадавшего. Подавив волю жертвы, он либо забирал наличные, либо заставлял переводить средства на карту.

У одного из пострадавших уличный грабитель забрал четыре с половиной тысячи рублей, второго тысячу, а еще один парень перевел ему на счет 21 тысячу рублей.

«Оперативники отдела полиции № 5, проверяя данную информацию, провели мероприятия в районе возможного появления грабителя и по имеющимся приметам задержали его. В этот же день в полицию с заявлениями обратились двое потерпевших – студентов колледжей, которые опознали своего обидчика. Задержанным оказался ранее несудимый 19-летний житель Троицка Челябинской области. В Екатеринбурге он проживал на арендованной квартире, которую снимал посуточно», - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет семь лет лишения свободы. Молодой человек помещен под стражу.

Полиция Екатеринбурга ищет потерпевших от действий грабителя-гастролера из Троицка. Полицейские устанавливают иные эпизоды преступной деятельности задержанного и просят всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7 (343)356-42-05 или 102 (02).