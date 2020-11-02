Жители дома, пострадавшего при взрыве кислородной станции в Челябинске, начали возвращаться в свои квартиры

В Челябинске завершилось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва кислородной станции. Его провел заместитель города Александр Астахов.

Как сообщил на заседании оперативного штаба Александр Астахов, на месте ЧП сейчас работают все службы, задействованные в ликвидации последствий.

«Жители возвращаются в поврежденный дом. Все коммунальные службы сработали оперативно. Коммуникации подключены. В пять квартир, которые больше всего пострадали от пожара, хозяева пока не могут вернуться. Подрядчики готовы приступить к ремонту. Точную сумму ущерба пока назвать не можем, сейчас идет оценка жилья», - сказала Александр Астахов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы дома, расположенного рядом. В квартирах были выбиты стекла, а на нескольких балконах начался пожар.

Следственный комитет по факту взрыва возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Добавим, губернатор Челябинской области Алексей Текслер после этого ЧП поручил начать тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры, особенно той, которая монтировалась при организации новых госпитальных баз.