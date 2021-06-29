Жители Копейска, взявшие в заложники семейную пару, чтобы выбить долг, заявили, что не виновны

Приговором Копейского городского суда (Челябинская область) на основании вердикта коллегии присяжных 49-летняя женщина и 37-летний мужчина осуждены за самоуправство, незаконное лишение свободы, подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, мужчине - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

«В ноябре 2016 года с целью получения денежного долга в сумме 30 тысяч рублей от мужа потерпевшей за якобы пропавший электроинструмент из квартиры, предоставленной семейной паре для проживания, обвиняемый бейсбольной битой причинил мужчине телесные повреждения. Затем соучастники лишили свободы семейную пару, удерживая их на протяжении двух дней, после чего 18-летний мужчина скончался от причиненных телесных повреждений», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Затем соучастники обратились к знакомому, который за 250 тысяч рублей вывез труп молодого человека и сжег его. После этого они попросили его убить и супругу, которая была свидетелем преступления, но тот отказался.

В апелляционной жалобе осужденные и их адвокаты просили приговор отменить, поскольку их вина в совершении преступлений не доказана, а назначенное наказание считают чрезмерно суровым.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора, оставила приговор без изменения.