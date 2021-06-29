29.06.2021
Пенсионер из Кизила пытался откупиться от полицейских овцами
29.06.2021
Житель Троицка ответит за убийство егеря
29.06.2021
Жители Копейска, взявшие в заложники семейную пару, чтобы выбить долг, заявили, что не виновны
29.06.2021
Миасс примет второй этап Кубка Южного Урала по горному велосипеду
29.06.2021
Металлурги ЧЦЗ запустят в Шершни молодь сазана
29.06.2021
Более 25 тысяч деревьев высадили сотрудники РМК в рамках акции «Сад памяти»
Жители Копейска, взявшие в заложники семейную пару, чтобы выбить долг, заявили, что не виновны
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021