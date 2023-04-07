07.04.2023
Жители Ленинского района Челябинска вторые сутки сидят без воды
07.04.2023
На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей
07.04.2023
В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина
07.04.2023
Одни челябинцы боятся подземного перехода, другие радуются «бесплатному туалету» в нем
07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
07.04.2023
В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику
Жители Ленинского района Челябинска вторые сутки сидят без воды
27.03.2023
Для жителей Чурилово, где отключили водоснабжение, утром организовали подвоз воды
26.03.2023
В понедельник в Чурилово на 13 часов отключат водоснабжение, но уже сегодня в ряде домов воды нет
03.01.2023
Из-за снегопада ряд населенных пунктов в Агаповском районе остался без воды и тепла
23.12.2022
К жителям многострадального Красногорского вода «наведывается» по графику
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023