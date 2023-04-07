Жители Ленинского района Челябинска вторые сутки сидят без воды

Жители Ленинского района Челябинска весь день шестого апреля провели без горячей и холодной воды. Сегодня, седьмого апреля, она появилась. Но радость была недолгой. Сроки окончательного восстановления водоснабжения пока не определены.

Вечером в среду, пятого апреля, на подъездах жителей домов в Ленинском районе появились объявления о том, что шестого числа с девяти утра до 24 часов в их квартирах будет отключено горячее и холодное водоснабжение.

«В полночь воду никто не включил. Она появилась только в половине третьего ночи и бежала маленькой струйкой. Грязная и ржавая», - рассказала местная жительница Ирина Шумакова.

Но этим благом цивилизации жители наслаждались недолго. Утром в пятницу вода снова исчезла.

«Ребенка помыть не успели, приготовить ничего не успели, куча посуды грязной. Никого объявления о новом отключении воды не было», - рассказывает молодая мамочка Нина Павлова.

В ЖЭКе сообщили, что они к отключению воды в домах не имеют никакого отношения. Сложилась аварийная ситуация, которой занимается МУП ПОВВ.

«Вчера проводились работы на водоводе, а сегодня управляющая компания сообщила, что на месте работ образовалась течь. Сейчас специалисты занимаются ее устранением. Когда вода будет подана в дома, неизвестно», - добавили в МУП ПОВВ.

При этом подвоз воды к домам в Ленинском районе никак не организован. Видимо, пока один выход – идти в ближайшие магазины и закупать воду в бутылках.