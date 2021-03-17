Жители Сатки выкинули с балкона труп женщины

Житель Сатки (Челябинская область) убил женщину и вместе с собутыльником выкинул ее труп с балкона пятого этажа. Мужчины задержаны.

Слседи обнаружили под окнами многоэтажки в сугробе труп женщины. По предварительным данным, тело бросили с балкона, чтобы скрыть убийство.

«Погибшая распивала спиртное в компании двух мужчин. Между ней и одним из собутыльников возник конфликт. Мужчина нанес женщине многочисленные удары в область головы и живота, после чего она скончалась», - сообщил руководитель следственного отдела по Сатке Михаил Крохин.

Мужчины испугались и сбежали из квартиры, но на следующий день вернулись. Чтобы скрыть следы преступления, они выкинули труп женщины с пятого этажа. В данный момент они задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».