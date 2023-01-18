18.01.2023
В Историческом музее Челябинска – блокада Ленинграда
18.01.2023
Искусственный интеллект помог найти в Златоусте изготовителя фальсифицированного сыра
18.01.2023
Южноуральцам расскажут о прорыве блокады Ленинграда
18.01.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» попросился на свободу
18.01.2023
Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению
18.01.2023
Клиентские службы Отделения СФР по Челябинской области работают в штатном режиме
Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению
18.01.2023
Осуждены бывшие полицейские-взяточники из Магнитогорска, обличенные ФСБ
17.01.2023
Скоков поручил полицейским в Крещение уделять внимание необорудованным купелям
14.01.2023
В Челябинске кладовщица украла золото из цеха по ремонту изделий почти на миллион рублей
12.01.2023
Нагрудные знаки «За службу в особых условиях» вручили полицейским Челябинской области
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023