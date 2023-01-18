Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению

Лжеинструктор по автомобильному вождению обманул в социальной сети жительницу Аргаяшского района (Челябинская область). Полиция ищет афериста.

В социальной сети 18-летней девушке написал «инструктор по вождению» и предложил свои услуги. Мужчина заверил, что благодаря его опыту и знаниям она сможет сдать экзамен на получение водительского удостоверения. Ранее девушка пыталась получить права, однако с практической частью справиться ей не удалось.

«Согласившись на предложение незнакомца и договорившись с ним о встрече, девушка перевела на указанный счет 27 тысяч рублей. После этого «инструктор по вождению» общение прекратил. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию», - рассказали в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции призывают южноуральцев не доверять незнакомцам, предлагающим сомнительные услуги. Не реагировать на их требования перевести деньги, не встретившись с ними лично и не удостоверившись в их личности. И если стали жертвой злоумышленников обращаться в полицию.