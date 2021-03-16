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Жительница Коркино обвинила судью в получении взятки

В Коркино (Челябинская область) местная жительница подозревается в клевете в отношении судьи. Она обвинила представителя фемиды в получении взятки.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей «Клевета в отношении судьи, соединенные с обвинением в совершении тяжкого преступления».

«По данным следствия, 26 января 2021 года в одном из помещений Коркинского государственного отделения судебных приставов подозреваемая публично высказала клеветнические сведения в отношении судьи о получении взятки за принятие решения в пользу одной из сторон по гражданскому делу», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской область Владимир Шишков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.